Застрявшие в Египте туристы вернулись в Россию

Застрявшие в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде россиянами вернулись на родину.

Как сообщает ТАСС, два самолета "Аэрофлота" в ночь с 16 на 17 марта прибыли в Москву с пассажирами из Египта.

Источники докладывают, что оба самолета были заполнены на 100%.

Для полета через Шарм-эш-Шейх и Хургаду был подготовлен Boing-747, который вмещает на борт более 500 человек, а второй рейс, из Хургады, выполнял Boing-777, вместимость которого составляет порядка 350 человек.