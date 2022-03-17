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3 часа назад

Застрявшие в Египте туристы вернулись в Россию

Стелла Шмель

Застрявшие в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде россиянами вернулись на родину.

Как сообщает ТАСС, два самолета "Аэрофлота" в ночь с 16 на 17 марта прибыли в Москву с пассажирами из Египта.

Источники докладывают, что оба самолета были заполнены на 100%.

Для полета через Шарм-эш-Шейх и Хургаду был подготовлен Boing-747, который вмещает на борт более 500 человек, а второй рейс, из Хургады, выполнял Boing-777, вместимость которого составляет порядка 350 человек.

Ранее мы писали, что туристы из РФ не могут покинуть Египет вторые сутки.

Новости путешествий,Видео,Аэрофлот,
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