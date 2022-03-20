Горы, воздух, история: что делать в Осетии весной

Российские туристы обратили внимание на курорты и города нашей страны. Особенно популярными становятся кавказские республики. Одна из них — Северная Осетия. "Рамблер" разбирался в самых любимых местах отечественных туристов.
Оказывается, республика пользуется популярностью у путешественников.
Одна из самых востребованных локаций — Фиагдонское ущелье, примерно в 40 минутах от Владикавказа.
"Фиагдонское ущелье, наверное, самое известное ущелье Осетии. Много лет там восстанавливали свое здоровье люди с заболеваниями органов дыхания, благодаря уникальному микроклимату. В нем больше всего санаториев и отелей... Очень красивый въезд в ущелье, много интересных мест...";
"Я хочу рассказать о месте, которое называют Фиагдонский ретранслятор. Мы поднимались к нему на уазике, пешком не шли. Полчаса езды и вот уже лежишь на зеленой травке, созерцаешь незыблемые снежные вершины, словно Швейцария. А чтобы душа не расслаблялась, сквозь нее то и дело проносятся облака.
Если ехать туда к обеду и спускаться во второй половине дня со стороны горного Урсдона, увидите, как солнце начнет золотить коров, разбросанных по нежным склонам ущелья. Это пейзаж никаким альпам и не снился. А местами даже напоминает национальные парки Новой Зеландии...", — рассказывают туристы на сервисе tripadvisor.ru.
Даргавс — затерянный в горах Северной Осетии средневековый "Город мертвых", состоящий из старинных некрополей.
"Это уникальный и очень значимый исторический объект, который важно сохранить для потомков. Несмотря на некую жутковатость, место завораживающее и впечатляющее";
"Всегда удивлялась, видя фотографии этого места, что кладбище может быть настолько живописным. И вот в ноябре, во время короткого путешествия по Осетии, повезло увидеть это место вживую. Как ни странно, лично для нас Даргавс не был пропитан энергетикой смерти: башни скорее напоминали ни склепы, а домики фантастических существ. Немного смущали кости, которые прекрасно видны через "окошки домиков". Но минут через 5 они уже воспринимаются как необходимый антураж...";
"Место совершено не мрачное, вопреки содержимому склепов, а скорее спокойно и исторически-правильное. Интересно оно больше как архитектурно-исторический памятник, оберегающий остатки седой аланской цивилизации, продолжающий жить собственной жизнью, сохраняя монументальность и простоту, несмотря на любопытство туристов", — делятся впечатлениями путешественники.
Самый большой город древних осетин — Цмити. На этом месте остались руины
"Цмити - развалины старого горного селения: несколько сторожевых башен, жилые дома (точнее их развалины), домики-склепы (сохранились лучше всех, внутри до сих пор видны кости). Да-да, последние прямо рядом с жилыми домами, а не в виде отдельного "города мертвых"...
По мне так одно из месть из серии must see Северной Осетии...";
"Живописные развалины средневекового села, красиво разбросанные по склону горы. Можно долго гулять по альпийским лугам вверх от села, очень красиво. Я бы полностью отгородила это историческое место от скота (есть загородки в некоторых местах, но этого явно мало), т.к. умудряются гадить прямо на остатки каменных стен, иногда и по тропинкам пройти невозможно - всё загажено коровами. Есть и остатки домов, и башни, и могильники. Всем рекомендую посетить!", — рассказывают туристы из других городов России.