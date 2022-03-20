Горы, воздух, история: что делать в Осетии весной

Фиагдон

"Фиагдонское ущелье, наверное, самое известное ущелье Осетии. Много лет там восстанавливали свое здоровье люди с заболеваниями органов дыхания, благодаря уникальному микроклимату. В нем больше всего санаториев и отелей... Очень красивый въезд в ущелье, много интересных мест...";

"Я хочу рассказать о месте, которое называют Фиагдонский ретранслятор. Мы поднимались к нему на уазике, пешком не шли. Полчаса езды и вот уже лежишь на зеленой травке, созерцаешь незыблемые снежные вершины, словно Швейцария. А чтобы душа не расслаблялась, сквозь нее то и дело проносятся облака.

Если ехать туда к обеду и спускаться во второй половине дня со стороны горного Урсдона, увидите, как солнце начнет золотить коров, разбросанных по нежным склонам ущелья. Это пейзаж никаким альпам и не снился. А местами даже напоминает национальные парки Новой Зеландии...", — рассказывают туристы на сервисе tripadvisor.ru.

Город мертвых

"Всегда удивлялась, видя фотографии этого места, что кладбище может быть настолько живописным. И вот в ноябре, во время короткого путешествия по Осетии, повезло увидеть это место вживую. Как ни странно, лично для нас Даргавс не был пропитан энергетикой смерти: башни скорее напоминали ни склепы, а домики фантастических существ. Немного смущали кости, которые прекрасно видны через "окошки домиков". Но минут через 5 они уже воспринимаются как необходимый антураж...";