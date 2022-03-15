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35 минут назад

Кошку, названную в честь Елизаветы II, поселили в отеле за 3,8 млн рублей

Дарья Амосова

Кошку, которую назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II, на всю жизнь поселили в дорогом отеле. Историю необычной соседки монарха публикует Daily Star.

Кошку с именем Елизаветы II поселили в отеле за 3,8 млн рублей
Фото: Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

В Лондоне, Англия, кошку поселили в отдельном номере дорогого отеля The Lanesborough Hotel. Он расположен недалеко от Букингемского дворца, официальной лондонской резиденции королевы.

Кошка живет в отдельном номере по системе «все включено». Животному позволено перемещаться по всей территории, не считая кухни и ресторана. Сотрудники отеля отмечают, что животное очень дружелюбно и отлично взаимодействует с другими питомцами. Жить в своем номере кошка может всю жизнь.

Стоимость размещения в данном отеле достигает 27 тысяч фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей) за сутки.

Сибирскую кошку назвали в честь Елизаветы II — Лилибет. Это детское прозвище королевы Великобритании.

«Имя Лилибет было выбрано "кошачьим" комитетом. Поскольку королева — наш сосед, мы подумали, что будет подходящим назвать кошку в честь ее детского прозвища», — признается представитель отеля Джо Стивенсон.

Работники отеля отмечают, что Лилибет считают королевой отеля.

Ранее полицейский в Сингапуре перекрыл движение, чтобы выдры перешли дорогу.

Новости путешествий,Елизавета II,
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