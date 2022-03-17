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2 часа назад

Россиян предупредили о повышении стоимости авиабилетов в Сербию

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости авиабилетов в Сербию на фоне ситуации на Украине. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о росте цен авиабилетов в Сербию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 9 марта сербский авиаперевозчик Air Serbia сообщил, что из-за ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard на территории России, билеты можно приобрести только в кассах авиакомпании или через крупных агентов.

По этой причине специалисты уверены, что авиабилеты станут дороже минимум на 12-15 процентов с учетом дополнительных затрат на конвертацию. В марте минимальная цена перелета из Москвы в Белград составляет 60 тысяч рублей для одного путешественника, обратный рейс на ближайшие даты можно найти за 43,5 тысячи рублей.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала рассказал, что страна подвергается серьезному давлению со стороны западных государств из-за того, что у нее продолжается активное авиасообщение с Россией. По его словам, на него пытаются оказать влияние в вопросе сокращения числа рейсов.

Новости путешествий,Александр Вучич,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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