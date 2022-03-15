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3 часа назад

«Турпомощь» рассказала, как застрявшим за границей россиянам вернуться домой

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Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как застрявшие за границей россияне могут вернуться домой. Сейчас из-за закрытия воздушного пространства за рубежом застряли около 25 тысяч организованных отдыхающих. Слова специалиста приводят «Известия».

Глава «Турпомощи» утверждает: туроператоры готовы вывозить туристов в Россию за свой счет. Сейчас туркомпании бесплатно продлевают клиентам проживание в отелях.

Вывезти всех туристов сейчас невозможно из-за отсутствия нужных разрешений.

«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Они ждут решений МИДа и Росавиации. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают», — отметил Осауленко.

Вылететь домой можно самостоятельно, с пересадками, но это дорого. Многие предпочитают дождаться старта гуманитарных рейсов.

  • С 13 марта авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Туристы полетят на самолетах Boeing 767-300, зарегистрированных в России.

«Эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — отмечают в авиакомпании.

  • Пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщает, что компания рассматривает возможность вывоза пассажиров из Таиланда.
  • Компания S7 вывозит пассажиров на лайнерах авиакомпаний-партнеров.

Ранее в «Аэрофлоте» назвали дату возобновления полетов в Армению.

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