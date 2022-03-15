Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как застрявшие за границей россияне могут вернуться домой. Сейчас из-за закрытия воздушного пространства за рубежом застряли около 25 тысяч организованных отдыхающих. Слова специалиста приводят «Известия».
Глава «Турпомощи» утверждает: туроператоры готовы вывозить туристов в Россию за свой счет. Сейчас туркомпании бесплатно продлевают клиентам проживание в отелях.
Вывезти всех туристов сейчас невозможно из-за отсутствия нужных разрешений.
«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Они ждут решений МИДа и Росавиации. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают», — отметил Осауленко.
Вылететь домой можно самостоятельно, с пересадками, но это дорого. Многие предпочитают дождаться старта гуманитарных рейсов.
«Эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — отмечают в авиакомпании.