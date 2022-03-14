Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Названа дата старта продаж детских путевок с кэшбеком

Стелла Шмель

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

"Действительно, решение президента о продлении в 2022 году программы кешбэка за путевки в детские лагеря очень востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой популярностью в прошлом году. 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей",

- сказал Чернышенко.

Отправиться в детский лагерь по данным условиям можно с 1 мая. Возместят же 50% стоимости путевки, вернуть можно до 20 тысяч рублей, деньги придут на карту "МИР" в течение пяти рабочий дней.

"Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Три смены - три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки".

Ранее мы писали, что делать с отпуском в 2022 году.

Новости путешествий,Видео,Дмитрий Чернышенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители