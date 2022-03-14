Названа дата старта продаж детских путевок с кэшбеком

"Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Три смены - три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки".