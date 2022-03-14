Названа дата старта продаж детских путевок с кэшбеком

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
"Действительно, решение президента о продлении в 2022 году программы кешбэка за путевки в детские лагеря очень востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой популярностью в прошлом году. 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей",
- сказал Чернышенко.
Отправиться в детский лагерь по данным условиям можно с 1 мая. Возместят же 50% стоимости путевки, вернуть можно до 20 тысяч рублей, деньги придут на карту "МИР" в течение пяти рабочий дней.
"Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Три смены - три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки".
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