Россиянам доступны 15 стран для путешествий без пересадок

Отправиться в путешествие без дополнительных пересадок россияне могут в 15 государств, напомнили в АТОР.

"В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка",

— отметили в ассоциации.

Также можно отправиться и по иным направлениям, но уже с пересадкой: в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы.