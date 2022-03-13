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1 час назад

Стюардесса показала, чем их кормят в полете: видео

Мира Маркина

Во время полетов бортпроводникам положено питание. Отличается ли оно от того, что выдают пассажирам? Стюардесса по имени Рамиля в своем TikTok-аккаунте (@ramilya.fly) рассказала, что они едят на борту.

Так, бортпроводникам положено горячее блюдо: курица, рыба или говядина с гарниром. Также в их набор для питания входят: хлеб, фрукты, овощи, закуска, орехи и десерт.

Например, на одном из рейсов российской авиакомпании стюардесса выдали курицу с рисом, рыбную холодную закуску, морковь, яблоко, хлебную булочку и десерт. Все это бортпроводники получают бесплатно.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем питаются стюардессы во время полета.

Ранее мы рассказывали, зачем стюардессы учатся поднимать штангу.

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