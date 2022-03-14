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1 час назад

Застрявшим в Египте предложили вернуться домой за полмиллиона

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Российским туристам, застрявшим в Египте из-за закрытия воздушного пространства для отечественных самолетов и массовой отмены рейсов, предложили вернуться домой почти за полмиллиона рублей. Об этом пишет газета Вечерний Барнаул.

Застрявшим в Египте предложили вернуться домой за полмиллиона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трое жителей столицы Алтайского края рассказали, что самостоятельно приехали отдыхать в Хургаду без помощи туроператоров. Обратный рейс был запланирован на 15 марта, однако его отменили. По словам барнаульцев, они успели снять деньги в банкоматах до блокировки Visa и Mastarcard. Кроме того, путешественники обращались за помощью в российское посольство в Египте, а также на портал «Госуслуги», но ответа не получили.

«Все рейсы отменены, в консульстве ничего не могут ответить. Через "Госуслуги" тоже нет ответа. Предлагают лететь через Турцию, только билет стоит от 150 тысяч рублей, — рассказали туристы. — Нас трое. Летели не туром, сами по себе. Все карты заблокированы. Наличные сняли перед блокировкой, но не знаем, на сколько их хватит»

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