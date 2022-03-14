Застрявшим в Египте предложили вернуться домой за полмиллиона

«Все рейсы отменены, в консульстве ничего не могут ответить. Через "Госуслуги" тоже нет ответа. Предлагают лететь через Турцию, только билет стоит от 150 тысяч рублей, — рассказали туристы. — Нас трое. Летели не туром, сами по себе. Все карты заблокированы. Наличные сняли перед блокировкой, но не знаем, на сколько их хватит»