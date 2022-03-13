Туристка пожаловалась на трудности для россиян в Турции

Россиянка отдохнула в турецкой Анталье в марте и рассказала о трудностях, возникающих в стране для россиян. Девушку процитировал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам туристки, сейчас у граждан РФ, находящихся в Турции, уже начались проблемы с оплатой услуг и товаров.
«В Турции карты российской платежной системы обслуживаются банками Vakifbank, Ziraat Bankasi и Is Bankasi. То есть расплачиваться этими картами можно только там, где стоят терминалы этих банков. В любом случае, пока что наши соотечественники в панике и система платежей не отлажена», — рассказала туристка.
Еще одна проблема на турецких курортах — съем жилья. В настоящее время в республику приехало много русских и украинцев, чтобы «пересидеть сложные времена», а тем временем обычные краткосрочные туристы продлили срок аренды.
«Я думаю, это временные трудности и через пару недель все устаканится. Кто окончательно решит переехать, определится с жильем и сделает выбор. Сомневающихся очень много, многие сняли квартиры на месяц, но имеют обратный билет через две недели. В общем, растерянность полная», — считает автор.
Ранее мы писали о том, что россиян вывезут из Египта и Шри-Ланки спецрейсами.