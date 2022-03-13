Туристка пожаловалась на трудности для россиян в Турции

«В Турции карты российской платежной системы обслуживаются банками Vakifbank, Ziraat Bankasi и Is Bankasi. То есть расплачиваться этими картами можно только там, где стоят терминалы этих банков. В любом случае, пока что наши соотечественники в панике и система платежей не отлажена», — рассказала туристка.