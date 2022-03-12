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2 часа назад

Россиянам назвали оптимальные направления для туризма в марте

Lenta.ruLenta.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT назвал россиянам оптимальные туристические направления в марте.

Россиянам назвали оптимальные направления для туризма в марте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Барзыкин отметил, что география путешествий очень широкая, востребованы все российские регионы. Он посоветовал выбрать такие варианты для поездок, как Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.

Вице-президент РСТ напомнил, что с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка, что позволит отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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