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24 минуты назад

Венгрия отменила все ограничения на въезд для туристов

Мира Маркина

Правительство Венгрии решило отменить все действующие коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь прибывающие туристы могут не предоставлять сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-исследований. Въезжать можно на "автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте" с соответствующими документами. Неизвестно, отменены ли ковидные ограничения внутри самой страны. Информация появилась на сайте республиканской полиции.

Венгрия отменила все ограничения на въезд для туристов
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Тем временем Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. По ее словам, решение связано не только с реакцией на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран. Теперь граждане России могут беспрепятственно летать в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Отмечается, что полеты будут осуществляться по соглашению с обеих сторон.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты", — говорится в сообщении ведомства.

Новости путешествий,Росавиация,Правительство РФ,
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