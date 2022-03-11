Венгрия отменила все ограничения на въезд для туристов

Правительство Венгрии решило отменить все действующие коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь прибывающие туристы могут не предоставлять сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-исследований. Въезжать можно на "автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте" с соответствующими документами. Неизвестно, отменены ли ковидные ограничения внутри самой страны. Информация появилась на сайте республиканской полиции.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Тем временем Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. По ее словам, решение связано не только с реакцией на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран. Теперь граждане России могут беспрепятственно летать в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Отмечается, что полеты будут осуществляться по соглашению с обеих сторон.