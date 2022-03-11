Венгрия отменила все ограничения на въезд для туристов

Правительство Венгрии решило отменить все действующие коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь прибывающие туристы могут не предоставлять сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-исследований. Въезжать можно на "автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте" с соответствующими документами. Неизвестно, отменены ли ковидные ограничения внутри самой страны. Информация появилась на сайте республиканской полиции.
Тем временем Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. По ее словам, решение связано не только с реакцией на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран. Теперь граждане России могут беспрепятственно летать в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Отмечается, что полеты будут осуществляться по соглашению с обеих сторон.
"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты", — говорится в сообщении ведомства.