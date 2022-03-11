Нет денег, нет рейсов: какие проблемы обрушились на русских туристов

С обострением геополитической ситуации многие россияне столкнулись с проблемами. О том, как это ударило по российским туристам — в материале "Рамблера"

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На другом конце света

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Трудности с авиасообщением и закрытое небо многих стран для российских авиакомпаний привели к тому, что россияне, оказавшиеся за рубежом, не смогли вернуться домой.

Многие туристы попросту застряли в разных концах света.

В частности, уральские туристы застряли в Турции. Так, рейс ZF9696 авиакомпании Azur Air перенесли на утро 11 марта, а затем отменили. Официальных комментариев пока нет, но туристов уже разместили в отеле в Белеке. При этом известно, что авиакомпания по рекомендации Росавиации с 8 марта временно приостанавливает программы полетов за рубеж.

Кроме того, газета The Bagnkok Post сообщила, что более семи тысяч российских и украинских туристов застряли в Таиланде из-за отмены рейсов российскими перевозчиками. Власти решили бесплатно продлить их визы.

"Как заявляет правительство Таиланда, более 7 тыс. украинских и российских туристов, застрявших на курортах страны из-за отмены рейсов, смогут бесплатно продлить свои 30-дневные визы. Это одна из мер, которые власти осуществляют, чтобы помочь пострадавшим туристам. Кабин рассматривает также другие меры, в том числе предоставление убежища и доступа к китайской платежной платформе UnionPay", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что некоторые частные медицинские центры Пхукета отказались принимать страховые медицинские полисы россиян после введения санкций против российских банков.

При этом российские туристы уже третьи сутки не могут вернуться из Египта домой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сообщения отдыхающих.

Россияне, по словам собеседницы издания, должны были вылететь из аэропорта Хургады в Москву в среду, 9 марта, в 6 часов утра, но в отеле их уведомили, что рейс откладывается. Уже к вечеру туроператор сообщил, что прилетевший за ними борт неисправен. Когда прибудет резервный борт, туристам не сказали.

После 12 часов ожидания россияне покинули аэропорт и отправились в другой отель, предложенный туроператором. Но уже спустя несколько часов им пришлось отправляться обратно.

«Мы прошли все таможни, сдали багаж, и теперь перед нами каждую минуту по громкой связи извиняются за предоставленные неудобства и объясняют невылет какими-то техническими проблемами. Борт стоит, мы его видим», — рассказала одна из туристок.

Девушка добавила, что в аэропорту Хургады есть россияне, которые третьи или четвертые сутки ждут вылета в РФ. Путешественница также пожаловалась, что с 10 марта в Египте не работают российские банковские карты, а наличные в нужном объеме есть не у всех.

Деньги есть, но их нет

Еще одна большая проблема — потеря возможности оплатить товары и услуги за рубежом с помощью карты российского банка.

4 марта несколько российских туристов в Таиланде получили информационные письма от отельеров, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются. Также их предупредили, что в любое время такое же решение могут принять в отношении карт Visa. Туристов обязали расплатиться наличными, так как под запретом оказались карточки абсолютно всех российских банков, вне зависимости от того, коснулись ли их санкции.

В Таиланде предложили разрешить россиянам производить оплату криптовалютой.

"Некоторые туристические ассоциации предложили правительству разрешить использование криптовалют туристам, которые не могут совершать платежи каким-либо другим способом. Кроме того, правительство ищет способы решить проблему медицинского обслуживания российских туристов в клиниках страны", — пишет местное издание.

С подобными проблемами столкнулись россияне по всему миру. На острове Бали, где сейчас остаются сотни граждан РФ, жалуются, что не могут ничего оплатить картой, а наличных средств осталось не много.

"SWIFT-код запрещен, PayPal у них не работает, а их российские банки заблокированы...

Цифровые кочевники из России не могут принимать платежи. О подаче заявки на банкоматные карты в индонезийские банки также не может быть и речи, потому что у них есть туристические визы", —рассказала собеседница издания Coconut, говоря о большом количестве фрилансеров из России, оставшихся на острове.

Ростуризм предупреждает

Ростуризм порекомендовал гражданам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что главной угрозой поездки в страны, которые ввели санкции, может быть то, что турист не сможет вернуться оттуда.

"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию"