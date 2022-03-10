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1 час назад

В РФ запустили новую платформу для путешествий по стране

Диана Товсепова

Компания «Турмашина» запустила глобальную платформу «Давай», с помощью которой можно будет приобрести полный пакет путешествий по РФ. Об этом сообщает «Лента.ру», со ссылкой на пресс-релиз компании.

В РФ запустили новую платформу для путешествий по стране
Фото: PixabayPixabay

Платформа поможет туристам купить билет, забронировать гостиницу и записаться уникальные экскурсии от местных гидов, без помощи дополнительных сервисов.

При этом в рамках платформы запустят и отдельный сервис для бронирования гостиниц и отелей.

Специалисты отмечают, что в РФ пока не было подобных платформ, а существующие сервисы агрегировали предложения уже готовых туров.

Кроме того, помимо самих путешественников, на сайте могут зарегистрироваться самозанятым и местным поставщикам услуг.

«После остановки работы в России таких крупных игроков как Booking.com и Airbnb возможности по самостоятельному выбору жилья стали более ограниченными. Мы помогаем нашим партнерам, испытывающим необходимость во внедрении решений для eTravel, и запускаем сторонние туристические сервисы — например Travel.РЖД или Visit-Petersburg. Возможно, сейчас мы единственная компания в России, имеющая компетенции и опыт такого рода», — цитирует издание генеральный директор «Турмашины» Дмитрий Бикман.

Ранее мы писали об альтернативном способе оплаты для россиян за рубежом.

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