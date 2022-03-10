Россиянам предложили другую возможность оплаты за рубежом

Отечественные туристы смогут воспользоваться другим способом оплаты товаров и услуг за границей. Альтернативный способ россиянам предложили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщается на сайте организации.

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Туристам рассказали картах с китайской платежной системой UnionPay. Такие карты можно будет перевыпустить использовать примерно в 180 странах мира. Это поможет заменить ушедшие из России Visa и Mastercard.

Сама платежная система будет работать только с теми российскими банками, которые не попали под санкции. Некоторые отечественные организации уже приступили к выдаче таких цифровых карт — Газпромбанк и Почта Банк. Такую карту можно выпустит и находясь за рубежом — это можно сделать через приложение банка.