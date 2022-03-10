Малайзия разъяснила новые правила въезда для туристов

Иностранным туристам, в том числе россиянам, планирующим отдых в Малайзии, разъяснили правила въезда в страну с 1 апреля. Порядок открытия границ уточнил министр здравоохранения Хайри Джамалуддин, передает газета The Star.

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Согласно новым правилам, в популярную азиатскую страну смогут приезжать непривитые или частично привитые путешественники, но им придется пройти обязательный пятидневный карантин.

«После въезда в страну они будут находиться в изоляции, кроме того, на них будут распространяться действующие в Малайзии социальные ограничения», — пояснил чиновник.

В частности, невакцинированным или неполностью вакцинированным лицам запрещается посещение торговых центров, мест общественного питания и спортивных залов.

При этом указано, что нововведения не распространяются на детей и подростков до 17 лет, однако им необходимо сделать антигенный тест в течение 24 часов после прибытия.