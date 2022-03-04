Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты до конца марта

Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства о прекращении полетных программ до 28 марта. Из-за границы будут запущены исключительно вывозные рейсы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

Для вывоза отдыхающих за рубежом будут организованы специальные рейсы. Первые из них состоятся уже 5 марта. Компании предупредили представителей турагентств, что дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете.