Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты до конца марта

Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства о прекращении полетных программ до 28 марта. Из-за границы будут запущены исключительно вывозные рейсы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Для вывоза отдыхающих за рубежом будут организованы специальные рейсы. Первые из них состоятся уже 5 марта. Компании предупредили представителей турагентств, что дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете.
Ранее мы писали о том, что Черногория прекращает авиасообщение с Россией.