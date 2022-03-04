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1 час назад

Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты до конца марта

Мира Маркина

Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства о прекращении полетных программ до 28 марта. Из-за границы будут запущены исключительно вывозные рейсы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты до конца марта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для вывоза отдыхающих за рубежом будут организованы специальные рейсы. Первые из них состоятся уже 5 марта. Компании предупредили представителей турагентств, что дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете.

Ранее мы писали о том, что Черногория прекращает авиасообщение с Россией.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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