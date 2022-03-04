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38 минут назад

S7 отменила все международные рейсы

Катя Кобышева

Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

S7 отменила все международные рейсы
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов рассылаются уведомления. Сотрудники S7 помогают туристам вернуться домой бортами авиакомпаний-партнеров.

"Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", — говорится в сообщении.

Более 30 зарубежных государств, в числе которых США, Япония, Канада и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для России. Эти меры приняты в рамках санкций, объявленных Западом против Москвы в связи с ее операцией на Украине.

Новости путешествий,АК S7,ЕС,
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