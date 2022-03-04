С 5 марта S7 Airlines отменяет все международные рейсы

Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщает перевозчик.
"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - говорится в сообщении.
Сотрудники компании помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.
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