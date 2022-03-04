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57 минут назад

С 5 марта S7 Airlines отменяет все международные рейсы

Даша Краснова

Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщает перевозчик.

"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - говорится в сообщении.

Сотрудники компании помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.

До этого мы рассказывали, как вернуться домой туристам из Таиланда.

Новости путешествий,Видео,АК S7,
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