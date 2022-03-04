Названы самые опасные направления для российских туристов

Страны Латинской Америки, Восточной Азии и Африки назвали одними из самых опасных зарубежных направлений для российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью Ura.ru.

Глава РСТ уточнил, что более подробный список стран с повышенными рисками для туристов указан на сайте МИД и Роспотребнадзора. Тем не менее более опасными в эпидемиологическом плане он считает направления Южной Америки, Восточной Азии и Африки.

Барзыкин отметил, что в настоящее время из-за глобальных конфликтов для россиян начали представлять опасность массовые направления.

«Вчера это было абсолютно безопасно, сегодня высоко рискованно и опасно. Но те, которые сегодня открыты, таковыми не являются, иначе бы туда не возили», — добавил собеседник издания.