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3 часа назад

Названы самые опасные направления для российских туристов

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Страны Латинской Америки, Восточной Азии и Африки назвали одними из самых опасных зарубежных направлений для российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью Ura.ru.

Названы самые опасные направления для российских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава РСТ уточнил, что более подробный список стран с повышенными рисками для туристов указан на сайте МИД и Роспотребнадзора. Тем не менее более опасными в эпидемиологическом плане он считает направления Южной Америки, Восточной Азии и Африки.

Барзыкин отметил, что в настоящее время из-за глобальных конфликтов для россиян начали представлять опасность массовые направления.

«Вчера это было абсолютно безопасно, сегодня высоко рискованно и опасно. Но те, которые сегодня открыты, таковыми не являются, иначе бы туда не возили», — добавил собеседник издания.

Как объяснил на примере эксперт, туроператоры отказались завозить туристов в карибские страны из-за повышенного риска. По его словам, россияне активно возвращаются домой из Доминиканы, Кубы, Мексики и Венесуэлы.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,Роспотребнадзор,
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