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5 часов назад

Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Египет

Мария Иглина

Эксперты туротрасли объяснили российским путешественникам новые правила въезда в страну. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, россиянам разрешили проходить регистрацию в электронном виде на портале visitegypt.gov.eg, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на COVID-19. Все это необходимо сделать не менее чем за два дня до начала поездки.

Если заявка будет одобрена, то путешественнику в электронном формате отправляется QR-код. Его можно сохранить в цифровом варианте на мобильном телефоне или распечатать и показать его представителям авиакомпаний у выхода на посадку в аэропорту перед вылетом, а также при въезде в страну.

Кроме этого, путешественники все еще могут заполнить бумажную анкету о состоянии здоровья. Однако эксперты отмечают, что цифровая регистрация сократит время ожидания при прохождении санитарного контроля.

Ранее стало известно, что Кипр готов пересмотреть решение о прекращении полетов для РФ.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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