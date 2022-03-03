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4 часа назад

В Крыму откроется пещера "Таврида"

Мария Иглина

В поселке Зуя в Крыму для туристов откроется часть пещеры "Таврида", которая была случайно обнаружена в 2018 году при строительстве федеральной трассы. Об этом сообщает "Российская газета".

В Крыму откроется пещера "Таврида"
Фото: Вахрушев Игорь/wikimedia.orgВахрушев Игорь/wikimedia.org

Для посетителей будут оборудованы две подземные галереи высотой до 14 метров и шириной 10 метров. Также уже обустроены 20 смотровых площадок, на каждой из которых можно узнать о протекавших здесь геологических процессах, увидеть крымские горные породы, минералы и окаменелые кости доисторических животных. А некоторых животных специалисты планируют "оживить" при помощи голограмм.

"Представьте: вот вы идете по пещере, а рядом с вами — саблезубый тигр. Можно попробовать его погладить, но рука провалится",

— поделился директор по науке и образованию спелеологического комплекса пещеры "Таврида" КФУ Геннадий Самохин.

Сообщается, что ежедневно пещера сможет принимать до 1500 человек, в том числе маломобильных граждан. Стоимость билета составит от 350 до 500 рублей.

Ранее стало известно, что рядом с Сочи произошло землетрясение.

Новости путешествий,Геннадий Самохин,
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