Россиянам назвали замену летнему отдыху в Европе

Альтернативой отдыху в Европе в предстоящем летнем сезоне для россиян могут стать Турция, страны Азии, северной Африки и бывшие республики СССР. Такое мнение озвучил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в интервью URA.RU.

Так, ключевым направлением для российских туристов в летнем сезоне Мальцев назвал Турцию. По его словам, доля направления может превысить 50 процентов, если ситуация с Европой не изменится в лучшую сторону. Кроме того, Армения, Абхазия и Грузия, которая, по мнению эксперта, вероятно откроется в этом году, также способны заменить зарубежные курорты.