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3 часа назад

Россиянам назвали замену летнему отдыху в Европе

Lenta.ru

Альтернативой отдыху в Европе в предстоящем летнем сезоне для россиян могут стать Турция, страны Азии, северной Африки и бывшие республики СССР. Такое мнение озвучил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в интервью URA.RU.

Россиянам назвали замену летнему отдыху в Европе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, ключевым направлением для российских туристов в летнем сезоне Мальцев назвал Турцию. По его словам, доля направления может превысить 50 процентов, если ситуация с Европой не изменится в лучшую сторону. Кроме того, Армения, Абхазия и Грузия, которая, по мнению эксперта, вероятно откроется в этом году, также способны заменить зарубежные курорты.

«Нехватка бортов может привести к существенному значению железнодорожных перевозок, а это вызовет дополнительный интерес массового туризма к Казахстану и Киргизии», — считает глава «Уральской ассоциации туризма».

Помимо прочего, Мальцев обратил внимание на азиатские направления, например, Малайзию, острова Индонезии, Вьетнам или страны Ближнего Востока — Оман, Иран, а также страны северной Африки — Марокко. Собеседник издания отметил, что в нынешних условиях о перспективах европейского отдыха говорить бесполезно.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,
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