Рядом с Сочи произошло землетрясение

Рядом с Сочи, на расстоянии 21 километра от города, произошло землетрясение. Его магнитуда составила от 4 до 5 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"От ЕДДС МО города Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 километре от центра города Сочи, магнитудой 3, (приблизительно 4-5 баллов)",
— говорится в сообщении.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. На территории самого курорта серьезных повреждений не обнаружено.
Ранее мы писали, что пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели.