Рядом с Сочи произошло землетрясение

Рядом с Сочи, на расстоянии 21 километра от города, произошло землетрясение. Его магнитуда составила от 4 до 5 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.