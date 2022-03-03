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6 часов назад

Рядом с Сочи произошло землетрясение

Стелла Шмель

Рядом с Сочи, на расстоянии 21 километра от города, произошло землетрясение. Его магнитуда составила от 4 до 5 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Рядом с Сочи произошло землетрясение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"От ЕДДС МО города Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 километре от центра города Сочи, магнитудой 3, (приблизительно 4-5 баллов)",

— говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. На территории самого курорта серьезных повреждений не обнаружено.

Ранее мы писали, что пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели.

Новости путешествий,МЧС России,
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