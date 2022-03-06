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34 минуты назад

Что сразу делают стюардессы, когда заходят в самолет: видео

Мира Маркина

Члены экипажа попадают на борт самолета раньше пассажиров. Перед тем, как приветливо встречать людей, стюардессы обязаны выполнить ряд действий. Подробнее - в материале "Рамблера".

Как рассказала в своем TikTok-аккаунте стюардесса одной из российских авиакомпаний Елизавета Ермилова (@llisaermilova), у бортпроводников есть чек-лист, по которому они проводят проверку, заходя в самолет. Например, первым делом стюардессы смотрят, нет ли повреждений на двери и в зеленой ли зоне находится стрелка манометра трапа. Также они проверяют исправность ремней безопасности и наличие спасательных жилетов. Если что-то не так и может угрожать безопасности пассажиров, стюардессы сообщают об этом техникам, и они занимаются устранением проблем.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее стюардесса показала самую страшную часть тела всех бортпроводниц.

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