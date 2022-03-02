В соцсетях рассказали, как ухудшилось отношение к русским за границей

В последнее время страны Запада вводят и расширяют санкции в отношении России, а простые русскоязычные жители ЕС и оставшиеся там туристы в соцсетях рассказывают, как эта ситуация сказывается на них. Подробнее об этом, в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что европейские ценности отрицают любое проявление национализма, за последние несколько дней все больше русскоязычных жителей иностранных государств рассказывают о неприятных ситуациях, возникших из-за их принадлежности к русскому миру.

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В частности, обстановка накалилась в Германии:

"Это ужас! Выбрасывают русские продукты из магазинов, не пускают в кафе и рестораны (а люди прожили больше 10-15 лет в Германии). И это в маленьком городке где все друг друга знают...", — пожаловалась в соцсетях русскоязычная жительница немецкого города.

На немецком портале bnn.de также рассказали о том, что владелец одного из ресторанов Германии разместил на официальном сайте объявление, что в обслуживании будет отказано всем людям с российским гражданством или с русским паспортом.

В Финляндии бывают похожие случаи:

"Мою подругу в Финляндии отказался обслуживать банк, куда ей приходит зарплата. Благо есть отложенные деньги. Но происходящая волна русофобии к людям очень пугает...Потому что в Европе не ждешь такого отношения к человеку...", — рассказала одна из пользовательниц Instagram.

Причем травля не обходит стороной даже детей:

"У моего мужа крестная живет в Швейцарии. Она русская, а ее муж немец. Травля ее дочери началась задолго до сегодняшних событий. Ей объявили бойкот в школе, причем не только дети но и учитель в Швейцарии...".

Другая пользовательница соцсетей рассказала, что русских студентов выгнали с лекции в Праге:

"Зашли, спросили: "Кто здесь из России?". И всех выгнали".

Кого-то просто осыпают проклятиями:

"Живу в Польше и мой день начинается с проклятий. Я не представляю, как живут блогеры, я обычный человек. Я уже стараюсь не говорить по-русски".

А в некоторых местах доходит и до рукоприкладства:

"Португалия. Меня ударили за то, что я русская. Совершенно незнакомый человек...".