Что происходит в салоне самолета при падении

Авиация остается самым безопасным видом транспорта, однако в последнее время чрезвычайные ситуации встречаются все чаще. "Рамблер" выяснил, что чувствуют люди при падении самолета.

Если самолет разгерметизируется по причине взрыва на высоте, то человек погибнет мгновенно. Скорость падения давления превышает скорость выхода воздуха из легких, поэтому происходит кровоизлияние в мозг. Человеку становится моментально нечем дышать, а из-за разницы давления его разрывает.

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Если разгерметизация происходит постепенно, то человек теряет сознание из-за нехватки кислорода. Поэтому в течение перых 15 секунд нужно надеть кислородную маску сначала на взрослого, а затем на ребенка, чтобы не потерять ценное время.

Если обнаружена поломка, экипаж до последнего старается спасти пассажиров. Осознание смерти происходит в последние несколько секунд, поэтому сообщений об этом в черном ящике нет. При этом чаще всего пилотам удается посадить самолет без летальных исходов.

"Испугаться не успела. Сознание мгновенно куда-то уплыло, и я провалилась в черную пустоту. Очнулась я от резкого толчка. Сначала ничего не понимала. Потом понемногу разобралась. Оказалось, что лежу на теплом двигателе, заваленная креслами. Сама отстегнуться не смогла. Начала кричать, колотить по металлу и тормошить Таню, которая то поднимала голову, то снова теряла сознание. Нас вытащили пожарные и развезли по разным больницам", - рассказывает стюардесса.

Если взрыв или любая другая форма декомпрессии самолета происходит в горизонтальном полете, то пассажир может увидеть вспышку, ощутить удар по ушам и легким. Большая часть пассажиров получает разные, но не смертельные травмы. Однако пилот теряет управление, и люди все равно погибают от удара при столкновении с землей или водой.

Если происходит ошибка в пилотировании самолета, то пассажиров вдавливает в кресло от перегрузок, а потом снова поднимает наверх. Такие ощущения можно испытать на аттракционах.