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1 час назад

Что происходит в салоне самолета при падении

Даша Краснова

Авиация остается самым безопасным видом транспорта, однако в последнее время чрезвычайные ситуации встречаются все чаще. "Рамблер" выяснил, что чувствуют люди при падении самолета.

Что происходит в салоне самолета при падении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если самолет разгерметизируется по причине взрыва на высоте, то человек погибнет мгновенно. Скорость падения давления превышает скорость выхода воздуха из легких, поэтому происходит кровоизлияние в мозг. Человеку становится моментально нечем дышать, а из-за разницы давления его разрывает.

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Если разгерметизация происходит постепенно, то человек теряет сознание из-за нехватки кислорода. Поэтому в течение перых 15 секунд нужно надеть кислородную маску сначала на взрослого, а затем на ребенка, чтобы не потерять ценное время.

Если обнаружена поломка, экипаж до последнего старается спасти пассажиров. Осознание смерти происходит в последние несколько секунд, поэтому сообщений об этом в черном ящике нет. При этом чаще всего пилотам удается посадить самолет без летальных исходов.

"Испугаться не успела. Сознание мгновенно куда-то уплыло, и я провалилась в черную пустоту. Очнулась я от резкого толчка. Сначала ничего не понимала. Потом понемногу разобралась. Оказалось, что лежу на теплом двигателе, заваленная креслами. Сама отстегнуться не смогла. Начала кричать, колотить по металлу и тормошить Таню, которая то поднимала голову, то снова теряла сознание. Нас вытащили пожарные и развезли по разным больницам", - рассказывает стюардесса.

Если взрыв или любая другая форма декомпрессии самолета происходит в горизонтальном полете, то пассажир может увидеть вспышку, ощутить удар по ушам и легким. Большая часть пассажиров получает разные, но не смертельные травмы. Однако пилот теряет управление, и люди все равно погибают от удара при столкновении с землей или водой.

Если происходит ошибка в пилотировании самолета, то пассажиров вдавливает в кресло от перегрузок, а потом снова поднимает наверх. Такие ощущения можно испытать на аттракционах.

В этот момент многие даже успевают написать записку или положить паспорт в карман для опознания. Смерть также происходит мгновенно.

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