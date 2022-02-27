Как правило, стюардессы славятся очень привлекательной внешностью. Но есть части тела, которых стыдятся все бортпроводницы. Подробнее - в материале "Рамблера".

Стюардесса под ником @ya.gavaiskaya показала в своем TikTok-аккаунте часть тела, которую она скрывает. Ей оказались ноги. Из-за длительных перелетов и неудобной обуви они отекают, а у многих развивается варикозное расширение вен. Бортпроводница пожаловалась на круглосуточные боли и деформацию ступней. Ей даже пришлось обратиться за медицинской помощью.