Нидерланды и Италия закроют воздушное пространство для России

Нидерланды и Италия приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов из России. О Нидерландах сообщил у себя в Twitter министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс, а об Италии сообщила пресс-служба правительства республики.

К настоящему времени о закрытии неба для России заявили уже более 15 европейских стран. В Москве пообещали ответить "зеркальными мерами". Так, уже были приняты ответные меры в отношении таких стран, как Словения, Латвия, Литва и Эстония. Для авиакомпаний этих четырех европейских стран Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве.