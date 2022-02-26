РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Чехии, Польши и Болгарии

РФ в ответ на недружественные действия авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«С 26 февраля с 15.00 мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории России...», — заявили в пресс-службе ведомства.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов», — уточнили в Росавиации .

В связи с чем полеты из Болгарии, Польши, а также Чехии в будущем могут быть выполнены лишь по специальному разрешению. Разрешение выдается Росавиацией или Министерством иностранных дел России.