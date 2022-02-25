Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем

Мария Иглина

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Известно, что авиаперелеты будут совершаться трижды в неделю в каждую страну. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте",

— сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители