Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Известно, что авиаперелеты будут совершаться трижды в неделю в каждую страну. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте",
— сообщили в штабе.
Ранее стало известно, что Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний.