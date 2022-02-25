Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте",