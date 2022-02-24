«Как отсюда выбираться, мы не знаем»: тысячи туристов не могут вернуться домой

Туроператоры пытаются договориться с отелями, путешественников, попавших в беду, размещали по минимальной цене. Вывозить людей планируют поездами и автобусами, но не все готовы ехать сутки, да и билетов хватает далеко не всем

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Росавиация ограничила работу аэропортов на юге России до 2 марта, после того как Россия начала военную операцию на Украине. Небо закрыто в том числе и над Сочи, где сейчас находятся тысячи туристов — они не могут вернуться домой.

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Попасть в Сочи на этой неделе было сложно из-за высоких цен — сказалось 23 февраля, к тому же сейчас у некоторых школьников каникулы. Цены на авиабилеты на одного человека из Москвы начинались от 50 тысяч рублей.

А вот улететь из Сочи обратно домой оказалось практически невозможно: работу аэропорта приостановили, почти все рейсы отменили. При этом в Краснодарском крае находятся около 100 тысяч туристов, сообщили в министерстве курортов региона. Власти попросили отельеров не завышать цены и оперативно размещать тех, кто не смог уехать домой. Многие отдыхают на горнолыжном курорте «Роза Хутор», но цены на жилье там высокие, тем, кто невольно задерживается, выгоднее спуститься ближе к побережью, где можно найти номер за 2-3 тысячи рублей в сутки.

Журналист Роман Супер сейчас на курорте «Роза Хутор» со своим сыном. Уезжать через два дня, но как — пока непонятно.

— Рейсы отменены, билет на поезд купить невозможно было уже сегодня утром, даже одного билета невозможно купить на ближайшую неделю из Адлера до Москвы, все раскуплено. Как отсюда выбираться, мы не знаем пока. Подходили к таксистам, таксисты говорят, что вот прямо сейчас формируется этот рынок внезапный, и прямо сейчас стоит доехать на такси примерно 100 тысяч рублей от Красной Поляны до Москвы.

— И у них есть клиенты?

— Я вижу людей с чемоданами, которые залезают в машины и уезжают.

— Как собираетесь поступить вы?

— Никак. Следить за ситуацией, у нас еще есть два дня оплаченной гостиницы.

Билетов на поезда из Сочи в Москву как минимум в ближайшие четыре дня вообще не осталось. В Минтрансе пообещали вывезти с юга всех желающих железнодорожным транспортом и автобусами. В ведомстве подчеркнули, что ресурсы для этого есть. В РЖД уже пообещали зафиксировать цены и заявили, что начали работу по назначению дополнительных поездов. Чтобы уехать прямо сейчас, сегодня, есть только один способ, говорит сочинский журналист Олег Смеречинский.

— Намеревался сегодня вылететь в Краснодар, но, к сожалению, это не получится. И единственный способ — мы здесь скооперируемся и будем выезжать на собственной машине. Все — других способов нет. Прогнозируем пробки на дорогах, потому что мы не одни такие.

— Увеличивается ли очередь, например, на заправки?

— Нет, нам досталась очень обширная инфраструктура после известных зимних событий. Город по большому счету подобного не замечает. Что касается автотранспорта, все проходит в штатном режиме. Единственное, где мы ожидаем пробки, — это на дороге, которая соединяет Сочи с Большой Землей. Там всего две полосы: одна — туда, одна — обратно. То есть если раньше мы могли закладывать на дорогу 4,5-5 часа неторопливой езды, то сейчас, как говорится, закладываем день на всякий противопожарный случай.