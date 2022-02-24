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1 час назад

В аэропортах Москвы более 100 рейсов задержаны или отменены

Мир24иещё 14

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг в трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – в четверг утром, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Москвы более 100 рейсов задержаны или отменены
Фото: Мир24Мир24

По информации 8.50 мск, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано, 50 отменено; во «Внуково» задержано 20 рейсов, 10 отменено; в «Домодедово» задержано 10 рейсов, 44 отменено.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине полеты в некоторые российские аэропорты временно ограничены. По информации Росавиации, воздушные гавани не работают в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Специалисты не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты.

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