Зачем дьюти-фри требуют посадочный талон

Любой человек, который совершает покупки в дьюти-фри в аэропорту, обязан предъявить на кассе посадочный талон. "Рамблер" расскажет, зачем это делать.

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Если пассажир уже находится в зоне вылета, то посадочный талон уже у него на руках. Многие пассажиры используют время до вылета, чтобы купить в магазине беспошлинной торговли местные продукты, спиртное, парфюм или сувениры для близких.

Чтобы оформить покупку и получить оплату, продавцы на кассе обязаны спросить посадочный талон и это вызывает вопросы. Дело в том, что без талона в зону посадки пройти невозможно.

По данным Travelbook, существуют правила, согласно которым магазины беспошлинной торговли обязаны предоставлять данные о том, куда отправляется товар, приобретенный пассажиром. Владельцы дьюти-фри ведут учет ассортимента, а также сдают отчеты о движении товаров.

Кроме того, такая система позволяет предотвратить продажу товаров со скидкой людям, которые не летят за границу. Также сотрудники магазина должны знать, куда вы идете, чтобы заплатить правильный долг.

На кассе вас могут спросить, является ли это вашим конечным пунктом назначения, потому что при пересадке у вас на руках должен быть запечатанный пакет. В некоторых случаях, если посадка подразумевает смену аэропорта, вашу покупку могут изъять из-за правил провоза в другой стране.