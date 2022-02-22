Туристов в Москве пригласят на ужин "по понятиям"

В соцсетях шумно обсуждают идею открытия в Москве "Ресторана по понятиям". Идею предложил режиссер сериала "Ресторан по понятиям" Сарик Андреасян, теперь в профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» шумно обсуждают предложение Сарика.
«Друзья, наш проект все не дает покоя – зрители просят сделать второй сезон. Мы-то готовы, но пока его нет, пришла мысль. Может, нам открыть реальный "Ресторан по понятиям", в который можно будет прийти и хорошенько посидеть (простите за каламбур)? У моих родителей было свое армянское кафе, а мама и сама готовила, и поваров обучала. Так что, считай, продолжим семейную традицию, но в новой концепции. Огонь же – раз всем так на экране ресторан заходит, то и в жизни будет полная посадка. Разве вы не хотите карбонару ару, порядочные гребешки и хинкали, как у Гали? Что скажете? Открываем?» – поинтересовался Андреасян у своей аудитории в Instagram.
Пользователи отреагировали весьма неоднозначно. Кому-то идея понравилась, а один из пользователь даже предложил особое меню:
«Низкокалорийный комплексный обед "БУР", десерт "Несознанка", дополнительное блюдо для постоянных посетителей "Раскрутка", острый соус "Беседа у Кума", рагу из козлятины "Дави Актив!"» – этот комментарий остальные особенно оценили.
При этом некоторые посчитали, что такой тематикой россиян "уже перекормили", а тюремный антураж уже не в новинку для кафе и ресторанов.
Ранее мы писали о меню ресторана времен Николая II.