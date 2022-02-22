Туристов в Москве пригласят на ужин "по понятиям"

«Друзья, наш проект все не дает покоя – зрители просят сделать второй сезон. Мы-то готовы, но пока его нет, пришла мысль. Может, нам открыть реальный "Ресторан по понятиям", в который можно будет прийти и хорошенько посидеть (простите за каламбур)? У моих родителей было свое армянское кафе, а мама и сама готовила, и поваров обучала. Так что, считай, продолжим семейную традицию, но в новой концепции. Огонь же – раз всем так на экране ресторан заходит, то и в жизни будет полная посадка. Разве вы не хотите карбонару ару, порядочные гребешки и хинкали, как у Гали? Что скажете? Открываем?» – поинтересовался Андреасян у своей аудитории в Instagram.