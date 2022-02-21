Российские туристы 13 часов добирались до Мадейры

Первый рейс из Москвы на Мадейру, который 20 февраля по заказу туроператора TUI Россия выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии», прошел не по плану. Самолет вылетел в 08:55 утра из аэропорта Жуковский и по расписанию должен был приземлиться в Фуншале около полудня по местному времени, однако из-за шторма сделать это не получилось и после 7 часов полета пилотам пришлось увести лайнер на остров Тенерифе (Канарские острова), расположенный на 465 км южнее – это еще час в пути.

Фото: TourDom TourDom

На борту были как туристы, так и группа турагентов – участников рекламного тура, а также представители прессы.

Видео дня

«Мадейра нас и еще пять рейсов не приняла из-за ужасных погодных условий. Мы покружили над островом и отправились на Тенерифе. На Канарах простояли около 3 часов, тут прекрасная погода, но из самолета нас не выпустили, так как Испания российских вакцин не признает. Зато принесли бутерброды с водой», – написал в Фейсбуке журналист Кирилл Комаров.

Уточнение про еду появилось неслучайно – питания в полете не было, что отметили многие комментаторы, но авиакомпании удалось договориться о его доставке на борт во время вынужденной посадки.

Предполагалось, что после Тенерифе самолет отправится на португальский остров Порту-Санту. И уже оттуда пассажиров паромом доставят на Мадейру, расположенную в 40 км. Однако этот вариант не понадобился – в 18:56 по местному времени (около 22:00 по Москве) A321 «Уральских авиалиний» все-таки благополучно совершил посадку в Фуншале. В пути пришлось провести 13 часов.

Некоторые пассажиры тяжело перенесли полет: «Я не могу передать словами, что я вчера испытала. Я рыдала весь полет, всю ночь. Это было просто ужасно», – рассказала TourDom.ru одна из очевидцев. Есть и другие отзывы. Например, участница группы «Страна туризма» Наргиз Назарова написала: «Вот что нужно рассказать о первом рейсе “Уральцев” на Мадейру – они герои!» А турагент Светлана Сибирякова по прилете поделилась видео.

В испанских СМИ сегодня вышли публикации о посадке «Уральских авиалиний». В частности, пишет Preferente.com: «Cамый сильный шторм за последние десятилетия в северо-западной Европе заставил пилотов работать на пределе возможностей. Рекордная скорость ветра до 190 км/ч привела к отмене сотен рейсов. Вот некоторые из смелых, которые решились действовать в этих экстремальных условиях».

По данным Secretaria Regional de Turismo e Cultura, в районе Мадейры метеоусловия обычно благоприятные и пилотам крайне редко приходится использовать запасные аэропорты. Например, в 2021 году только 7 дней была штормовая погода, а в 2020-м – всего 2. Аэропорт не закрывался и 20 февраля – перед «Уральскими» до начала шторма приземлился рейс из Украины.