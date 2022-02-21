В Европу по новым правилам: какие страны упростили въезд

За прошедшую неделю многие страны Евросоюза установили новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе – россиян. В этом материале TourDom.ru собрал все последние новости.

Так, 15 февраля власти Бельгии обьявили, что при въезде в страну будет учитываться, привит ли турист и болел ли он ранее коронавирусом, а не страна происхождения путешественника. Таким образом, с 18 февраля для того, чтобы попасть в Бельгию, понадобятся сертификат о вакцинации против COVID-19, справка о выздоровлении или отрицательный тест, проведенный накануне прибытия. Эти же требования выдвинули представители посольства Латвии.

Также 15 февраля Литва сняла все ограничения для въезда членов Евросоюза, а также граждан Америки, ОАЭ, Израиля, Новой Зеландии, Украины, Тайваня и Грузии. Путешественники из этих стран могут не предъявлять никаких документов о вакцинации, выздоровлении или тестировании. Жителям России дорога в Литву откроется с 31 марта, но с определенными условиями. При въезде необходимо помимо шенгенской визы иметь либо сертификат о вакцинации признанным в Литве препаратом («Спутник V» не входит в это число), либо ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа.

По ПЦР-тесту готовится разрешить въезд россиянам и Австрия – с 22 февраля.

16 февраля власти Швейцарии тоже отменили большинство ковидных требований. Теперь туристам не надо предоставлять свидетельства о вакцинации, справки о выздоровлении или результаты тестирования на COVID-19. Однако въезд для россиян пока закрыт.

В свою очередь, власти Италии и Франции также приняли ряд послаблений для иностранных граждан. Франция перенесла Россию из «красного» в «оранжевый» список. А Италия начнет выдавать всем вакцинированным не признанными ЕС и ВОЗ препаратами от коронавируса, в том числе «Спутником V», а также переболевшим – Super Green Pass, с помощью которого туристы могут заселяться в отели и посещать общественные места. Формально обе страны еще не пускают путешественников из России, но хорошей тенденцией считается возобновление выдачи виз.

Стоит отметить, что и Нидерланды отменили все требования о карантине для иностранцев, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе и Россия.