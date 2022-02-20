Стюардесса под ником @ya.gavaiskaya опубликовала в своем TikTok ролик, в котором рассказала о плюсах работы в авиакомпании.
Так, по словам девушки, ей положено 70 отпускных дней в году, в то время как у большинства людей есть только 28 дней на отдых. Кроме того, членам экипажей предоставляются скидки на полеты для всей семьи. А еще есть возможность покупать продукты и вещи за границей.
"Икра из Хабаровска, чай из Китая, фрукты из Таиланда, дух и шмот из Европы, iPhone MacBook из Америки и тд", - написала в ролике стюардесса.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, какие привилегии есть у бортпроводников.
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