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2 часа назад

Стюардесса рассказала о плюсах работы: видео

Мира Маркина

Стюардесса под ником @ya.gavaiskaya опубликовала в своем TikTok ролик, в котором рассказала о плюсах работы в авиакомпании.

Так, по словам девушки, ей положено 70 отпускных дней в году, в то время как у большинства людей есть только 28 дней на отдых. Кроме того, членам экипажей предоставляются скидки на полеты для всей семьи. А еще есть возможность покупать продукты и вещи за границей.

"Икра из Хабаровска, чай из Китая, фрукты из Таиланда, дух и шмот из Европы, iPhone MacBook из Америки и тд", - написала в ролике стюардесса.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, какие привилегии есть у бортпроводников.

Ранее мы рассказывали, за что стюардессу могут без раздумий уволить.

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