Так, по словам девушки, ей положено 70 отпускных дней в году, в то время как у большинства людей есть только 28 дней на отдых. Кроме того, членам экипажей предоставляются скидки на полеты для всей семьи. А еще есть возможность покупать продукты и вещи за границей.