Особая прививка: почему туристы со всего мира рванули в Сан-Марино

"Люди приехали именно за этой вакциной. Почему? Потому что читали о ней хорошие отзывы в уважаемых научных изданиях, потому что доверяют «Спутнику V». У нас была пара из Франции, муж и жена. У них уже есть дети, но они решили родить еще одного ребенка. Очень тщательно наводили справки и пришли к выводу, что для беременности эта вакцина самая безопасная", — рассказывает Первому каналу директор госпиталя Сан-Марино Ивонн Зоффоли.