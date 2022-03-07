Особая прививка: почему туристы со всего мира рванули в Сан-Марино

Маленькое государство, окруженное Италией, манит туристов со всего мира. О том, почему в Сан-Марино едут во время пандемии — в материале "Рамблера.
Маленькое европейское государство в Европе, Сан-Марино, одному из первых на планете удалось сформировать коллективный иммунитет благодаря российскому "Спутнику V".
Оказалось, что за российской вакциной выстраиваются очереди в Сан-Марино. Причем теперь в государстве можно беспрепятственно вакцинироваться и "Спутником V" и "Спутником Лайт". Фактически, государство первым поставило вакцинный туризм на поток.
Причем власти изначально не собирались закупать российскую вакцину, но Италия в 2021 году сорвала поставки европейских вакцин, а ситуация в Сан-Марино тогда была критической. На помощь в борьбе с COVID пришел Российский фонд прямых инвестиций, который привез в страну российскую вакцину.
Сначала "Спутником V" здесь привили больше 70% местных, а позже предложили вакцину иностранным туристам. Схема для иностранцев была очень проста: специалисты делают прививку туристам, которым необходимо оставаться в стране хотя бы три дня. Таким образом, государство оживило туризм и множество локальных бизнесов, работающих на приезжих.
"В прошлом году мы приняли 3333 заявки на вакцинацию от иностранцев, которые прибыли на территорию Сан-Марино. Сейчас есть уже около сотни заявок. Мы считаем нашу кампанию очень успешной", — цитирует Первый канал министра туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.
Сюда съезжаются туристы из Германии, Великобритании, США, Китая и Перу.
"Люди приехали именно за этой вакциной. Почему? Потому что читали о ней хорошие отзывы в уважаемых научных изданиях, потому что доверяют «Спутнику V». У нас была пара из Франции, муж и жена. У них уже есть дети, но они решили родить еще одного ребенка. Очень тщательно наводили справки и пришли к выводу, что для беременности эта вакцина самая безопасная", — рассказывает Первому каналу директор госпиталя Сан-Марино Ивонн Зоффоли.