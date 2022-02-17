Предсказан рост стоимости поездок на майские праздники

Цены на отдых в период майских праздников могут вырасти на 30-50 процентов. О двукратном увеличении стоимости россиян предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Как сообщила Ломидзе, подорожание поездок может спровоцировать окончание программ раннего бронирования отдыха. «Абсолютно очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершении этих акций увеличится минимум на 30 процентов, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50 процентов», — предсказали повышение цен туров в два раза в АТОР.

По оценкам главы АТОР, если сейчас средняя стоимость недельных туров за рубеж на двоих по акции раннего бронирования с размещением в четырехзвездочном отеле составляет от 70-80 тысяч рублей, то цена аналогичного тура в апреле может повыситься до 100 тысяч рублей.

Ломидзе добавила, что в настоящий момент россияне активно покупают туры на майские праздники как на внутренние, так и на зарубежные направления. Тем не менее для заграничных путешествий фактор увеличения стоимости более значимый — по мнению АТОР, на отечественных курортах скачка цен не ожидается.