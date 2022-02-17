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1 час назад

Популярная среди россиян европейская страна отменит карантин для туристов

Lenta.ru

Правительство Нидерландов приняло решение с 25 февраля отменить карантин при въезде в страну для иностранных туристов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Нидерланды отменят карантин для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В заявлении властей популярной европейской страны говорится, что с 25 февраля путешественники из стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса освобождаются от самоизоляции по прибытии при условии, что они полностью вакцинированы или вылечились от коронавируса. Кроме того, подчеркивается, что туристам все равно потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Так, Нидерланды определили в список стран с неблагоприятной ситуацией все государства, не входящие в ЕС, в том числе и Россию, за исключением Бахрейна, Чили, Китая, Колумбии, Гонконга, Индонезии, Кувейта, Макао, Новой Зеландии, Перу, Катара, Руанды, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов и Уругвая.

Ранее в феврале сообщалось, что власти Латвии планируют разрешить въезд в страну россиянам при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19.

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