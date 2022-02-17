Доминикана отменила коронавирусные ограничения

Доминиканская республика отменяет ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент республики Луис Абинадер. Он добавил, что отныне на каждом лежит ответственность.

"Использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или другие ограничения теперь являются личной ответственностью каждого из нас. После долгой битвы мы начали восстанавливать свою свободу",

Впрочем, об отмене ковидных правил для туристов пока не сообщалось. На данный момент, для того, чтобы въехать в страну, нужно заполнить онлайн-анкету, а по прилете пройти выборочное тестирование.