Инструкция: как поставить бустерную вакцину и получить грин-пасс

Бустерная доза – это дополнительная доза вакцины, которая провоцирует новый контакт организма с иммунизирующим антигеном. Она предназначена для того, чтобы усилить иммунитет или получить грин-пасс для свободного посещения Европы. "Рамблер" расскажет, где отыскать европейский бустер.

Самыми надежными иностраннцыми вакцинами считаются BioNTech/Pfizer и Moderna, но они двухкомпонентные. Поэтому россияне ставят себе Johnson & Johnson, которая позволяет получить сертификат поле одного укола.

Единой инструкции, как получить бустерную вакцину пока нет, но если объединить опыт разных людей, то план примерно такой.

1. Летим в Европу

Сначала нужно найти страну Европы, куда пускают привитых «Спутником» или с ПЦР-тестом. Отслеживать актуальную ситуацию можно на сайте. Сейчас поставить бустер можно в Австрии, Италии, Швейцарии и Турции. Однако в Турции услуга платная, также придется получить два компонента вакцины с разницей во времени три недели.

2. Ищем пункт вакцинации

Проще всего получить вакцину в мобильном пункте в порядке живой очереди или в больнице, где прививают туристов. При себе нужно иметь документы, которые подтвердят ваше право на пребывание в стране и получение прививки: загранпаспорт, свидетельство о временной регистрации (получается через отель), документ о вакцинации, тест на антитела с указанием количества. Финальное решение о вакцинации будет принимать врач.

3. Получаем код

В некоторых странах вы получаете получаете бумажный документ с QR-кодом. Это и есть европейский сертификат о вакцинации. С ним теперь можно перемещаться по Евросоюзу, ходить на мероприятия, посещать кафе и музеи. Его можно превратить в QR-код с помощью европейского приложения.