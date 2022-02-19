Инструкция: как поставить бустерную вакцину и получить грин-пасс

Бустерная доза – это дополнительная доза вакцины, которая провоцирует новый контакт организма с иммунизирующим антигеном. Она предназначена для того, чтобы усилить иммунитет или получить грин-пасс для свободного посещения Европы. "Рамблер" расскажет, где отыскать европейский бустер.
Самыми надежными иностраннцыми вакцинами считаются BioNTech/Pfizer и Moderna, но они двухкомпонентные. Поэтому россияне ставят себе Johnson & Johnson, которая позволяет получить сертификат поле одного укола.
Единой инструкции, как получить бустерную вакцину пока нет, но если объединить опыт разных людей, то план примерно такой.
Сначала нужно найти страну Европы, куда пускают привитых «Спутником» или с ПЦР-тестом. Отслеживать актуальную ситуацию можно на сайте. Сейчас поставить бустер можно в Австрии, Италии, Швейцарии и Турции. Однако в Турции услуга платная, также придется получить два компонента вакцины с разницей во времени три недели.
Проще всего получить вакцину в мобильном пункте в порядке живой очереди или в больнице, где прививают туристов. При себе нужно иметь документы, которые подтвердят ваше право на пребывание в стране и получение прививки: загранпаспорт, свидетельство о временной регистрации (получается через отель), документ о вакцинации, тест на антитела с указанием количества. Финальное решение о вакцинации будет принимать врач.
В некоторых странах вы получаете получаете бумажный документ с QR-кодом. Это и есть европейский сертификат о вакцинации. С ним теперь можно перемещаться по Евросоюзу, ходить на мероприятия, посещать кафе и музеи. Его можно превратить в QR-код с помощью европейского приложения.
Некоторые страны выдают QR-код, но для получения его необходимо обратиться в аптеку, чтобы фармацевт подтвердил его в системе. Часто код начинает действовать спустя неделю или две после прививки.