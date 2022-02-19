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1 час назад

Инструкция: как поставить бустерную вакцину и получить грин-пасс

Даша Краснова

Бустерная доза – это дополнительная доза вакцины, которая провоцирует новый контакт организма с иммунизирующим антигеном. Она предназначена для того, чтобы усилить иммунитет или получить грин-пасс для свободного посещения Европы. "Рамблер" расскажет, где отыскать европейский бустер.

Инструкция: как поставить бустерную вакцину и получить грин-пасс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самыми надежными иностраннцыми вакцинами считаются BioNTech/Pfizer и Moderna, но они двухкомпонентные. Поэтому россияне ставят себе Johnson & Johnson, которая позволяет получить сертификат поле одного укола.

Единой инструкции, как получить бустерную вакцину пока нет, но если объединить опыт разных людей, то план примерно такой.

1. Летим в Европу

Сначала нужно найти страну Европы, куда пускают привитых «Спутником» или с ПЦР-тестом. Отслеживать актуальную ситуацию можно на сайте. Сейчас поставить бустер можно в Австрии, Италии, Швейцарии и Турции. Однако в Турции услуга платная, также придется получить два компонента вакцины с разницей во времени три недели.

2. Ищем пункт вакцинации

Проще всего получить вакцину в мобильном пункте в порядке живой очереди или в больнице, где прививают туристов. При себе нужно иметь документы, которые подтвердят ваше право на пребывание в стране и получение прививки: загранпаспорт, свидетельство о временной регистрации (получается через отель), документ о вакцинации, тест на антитела с указанием количества. Финальное решение о вакцинации будет принимать врач.

3. Получаем код

В некоторых странах вы получаете получаете бумажный документ с QR-кодом. Это и есть европейский сертификат о вакцинации. С ним теперь можно перемещаться по Евросоюзу, ходить на мероприятия, посещать кафе и музеи. Его можно превратить в QR-код с помощью европейского приложения.

Некоторые страны выдают QR-код, но для получения его необходимо обратиться в аптеку, чтобы фармацевт подтвердил его в системе. Часто код начинает действовать спустя неделю или две после прививки.

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