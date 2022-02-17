Нидерланды отказались от карантина для туристов

Правительство Нидерландов приняло решение отменить требование о карантине для иностранных граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в новом постановлении кабмина.
«С 25 февраля 2022 года граждане, приезжающие из государств с очень высоким риском заражения COVID-19, больше не обязаны по закону проходить самоизоляцию по прибытии», – поясняется в документе.
В частности, сейчас в этот список входят почти все страны, не состоящие в Евросоюзе. В их числе и Россия. После пересечения границы путешественники должны соблюдать обязательный 10-дневный карантин. Однако уже со следующей недели данная мера утратит силу для вакцинированных или переболевших коронавирусом.
Кроме того, к концу февраля в стране планируют отменить большинство ковидных ограничений. Так, барам, ресторанам и кафе не придется закрываться в 22:00, а местным жителям и гостям страны – предъявлять санитарные пропуска для посещения развлекательных мероприятий, заведений досуга и общепита. Из действующих норм останутся только базовые рекомендации – отказаться от рукопожатий, соблюдать основные правила гигиены, проветривать помещения и тестироваться при наличии симптомов COVID-19.