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3 часа назад

Иностранным туристам разъяснили правила въезда в Россию

Lenta.ruиещё 3

Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова разъяснила иностранным туристам, планирующим посетить Россию, правила въезда в страну. Памятка опубликована в Instagram-аккаунте главы ведомства.

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Согласно размещенной информации, иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо иметь туристическую визу, а также документ, подтверждающий получение отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия. Кроме того, отдыхающим нужно заранее заполнить анкету установленного образца.

При этом Догузова отметила, что при въезде в Россию туристы не обязаны предоставлять электронный сертификат о вакцинации, оформленный через единый портал госуслуг. «Однако в каждом регионе России могут действовать дополнительные правила о предъявлении при размещении в гостиницах или посещении ресторанов, массовых мероприятий, учреждений культуры документов с QR-кодом», — подчеркивается в памятке. Актуальные требования по каждому региону можно найти на туристическом портале Russia.travel.

Для минимизации рисков, связанных с пандемией, в договор медицинского страхования иностранцам посоветовали включить покрытие расходов, связанных с лечением коронавируса. При появлении симптомов заболевания рекомендуется обратиться в медицинскую организацию, сдать тест и до получения результатов соблюдать режим самоизоляции.

В случае положительного ПЦР-теста путешественникам необходимо соблюдать самоизоляцию в месте своего пребывания в течение семи календарных дней, а при ухудшении самочувствия обратиться в медицинскую организацию.

Через три дня после получения положительного теста отдыхающие могут пройти еще одно исследование. «В случае отрицательного результата при повторной сдаче теста, иностранный турист может завершить карантин, — указано в памятке. — Он не обязан самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы (информацию направляет медицинское учреждение)». При этом отмечается, что сдача повторного анализа на COVID-19 после недельного карантина не является обязательной.

Ранее в феврале стало известно о массовом нежелании иностранных путешественников ехать отдыхать в Россию из-за пандемии COVID-19. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранцы совершили 288,3 тысячи визитов с туристическими целями в Россию. При этом в 2020-м данный показатель был выше — 335,8 тысячи.

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