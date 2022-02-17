«Рост цен неизбежен»: турецкие отельеры поделились прогнозами

В СМИ высказываются опасения: отели в Турции могут чуть ли не вдвое поднять цены из-за роста тарифов на электроэнергию и ослабления турецкой лиры. TourDom.ru узнал у турецких отельеров, подтверждают ли они эти прогнозы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Мнения разошлись. С одной стороны, пересмотреть контрактные соглашения гостиницы уже не могут.

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«У нас установлены цены на сезон, ни о каком повышении в 2 раза речи нет. Более того, на иностранных рынках мы работаем в евро, поэтому в валютном эквиваленте повышение тарифов незначительное», – прокомментировала TourDom.ru представитель отдела продаж и маркетинга Justiniano Hotels Елена Барыш.

С другой стороны, эксперты гостиничного сектора действительно обеспокоены в разы возросшими затратами.

«К сожалению, девальвация турецкой лиры серьезно сказалась абсолютно на всех категориях расходов отелей – электроэнергия, продукты питания, алкоголь, бытовая химия. Нет ни одной группы продуктов или товаров, которой бы не коснулось повышение цен, и это уже даже не двузначные цифры, к сожалению. МРОТ повысили в 1,5 раза, соответственно, работодатели должны автоматически индексировать всем работникам зарплаты на 40–60%», – отмечает заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит.

По ее мнению, несмотря на доходы отельного бизнеса в евро, ослабление турецкой лиры не компенсирует такой масштабной инфляции. К тому же со многими поставщиками (по анимационным шоу, концертам, закупкам алкоголя, кофе, морепродуктов и т. д.) отельеры также расплачиваются в евро. В такой ситуации бросовых цен, особенно в отелях высоких категорий, ожидать не приходится.

Турецкие отельеры отмечают, что не только их расходы диктуют ценообразование, но и фактор спроса. Конкуренция как среди отелей, так и среди направлений налицо.

«Египет открылся, Европа смягчает условия для туристов из СНГ, Доминикана для многих туристов уже тоже не роскошь. Рост цен неизбежен. Вопрос только – каким он будет», – комментируют представители гостиничного бизнеса Турции.