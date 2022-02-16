Изрядно выпив, 32-летняя американка Челси Алстон стала вести себя вызывающе, чем привлекла внимание полиции. При попытке задержания буйная пассажирка попыталась уехать от офицера верхом на чемодане. Видеоролик с нательной камеры полицейского опубликовало издание Daily Mail.
В аэропорту Флориды Челси получила отказ от посадки на борт, поскольку находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка пыталась доказать, что выпила всего два напитка, ожидая свой рейс в Нью-Йорк. Пока офицер объяснял, почему Челси не может пройти на борт, девушка впала в ярость и стала осыпать сотрудника правопорядка нецензурными ругательствами. Затем пассажирка решила покинуть место спора верхом на собственном чемодане с моторчиком. Полицейскому пришлось догонять девушку на велосипеде.
Известно, что инцидент произошел еще в апреле 2021 года, однако ролик появился в сети только сейчас. Согласно судебным протоколам, пассажирку заставили выплатить штраф в тысячу долларов за «ущерб патрульному транспорту» полицейских и избиение представителя закона. При этом ей грозит до пяти лет лишения свободы за совершенные правонарушения.
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