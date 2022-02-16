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4 часа назад

Кипр досрочно ослабит ограничения для туристов

Мария Каткова

Власти Кипра сообщили о том, что ослабление ограничений для туристов вступят в силу досрочно. Не 1 марта, как предполагалось ранее, а 28 февраля. Об этом пишет Cyprus Mail со ссылкой на Совет министров республики.

Вакцинированные путешественники смогут не сдавать ПЦР или экспресс-тест перед вылетом. Однако в период с 21 по 28 февраля все путешественники, прилетающие в Ларнаку и Пафос обязаны сдавать ПЦР-тесты.

Для туристов остается обязательным заполнение формы Cyprus Flight Pass за 48 часов до прибытия в страну. Там необходимо указать статус вакцинации или переболевшего, а также можно прикрепить результаты теста.

Кипр вводит классификацию на "зеленые" и "красные" страны, статус которых может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Для туристов, прилетающих из стран, которые находятся в "красной" категории, в том числе России, сдача теста перед вылетом остается обязательной.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры внесли Таиланд в черный список.

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