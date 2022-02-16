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1 час назад

Выяснилось, как правильно упаковывать чемодан

Мария Каткова

Эксперты рассказали, как складывать вещи в чемодан, чтобы они влезли, не промокли, а вы не остались без них. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Выяснилось, как правильно упаковывать чемодан
Фото: РамблерРамблер

Путешественникам посоветовали заранее написать список того, что вам необходимо, и вычеркнуть из него все пункты, Котору будут в отеле. Например фен или утюг.

В первую очередь в чемодан стоит положить обувь, завернув ее в шапочки для душа. Внутрь можно положить хрупкие предметы. Ближе к краям чемодана лучше положить водонепроницаемые предметы: зонт, шлепки, дождевик.

Одежду стоит складывать рулонами и упаковывать комплектами для того, чтобы ее было удобнее вытаскивать. Когда вы все упакуете, в последнюю очередь кладите нижнее белье. С его помощью заполняйте пустоты.

Самое необходимое возьмите в ручную кладь. Так у вас будут нужные предметы, если чемодан потеряется или останется в аэропорту вылета. Если вы путешествуете с партнером, половину гардероба положите в чемодан к нему, а к себе возьмите его половину. Так вам будет проще, если один из чемоданов не прилетит вместе с вами.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о мошенничестве при раннем бронировании туров.

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