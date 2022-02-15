Россиян предупредили о мошенничестве при раннем бронировании туров

Туристов предупредили о мошеннических схемах продажи фиктивных туров и авиабилетов.
В частности, россиян предупредил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Его слова передает радио Sputnik.
По словам специалиста, рост спроса на летние туристические путевки, продающиеся по выгодным ценам, способствовал активизации злоумышленников. Иногда россиянам на условиях якобы раннего бронирования продают фиктивные туры и авиабилеты.
«Надо быть крайне осторожными, приобретая туры в интернете, потому что мошенники пошли по пути, когда они создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, колл-центрами, которые находятся за пределами России», — предупредил Пащенко.
Злоумышленники, по его словам, предлагают туры по акциям раннего бронирования горящие путевки или дорогие билеты бизнес-класса за треть цены.
Эксперт отметил, насколько важно проверять туроператора.
«Не стоит покупать вслепую (...) Стоит поинтересоваться физическим местоположением компании. Если предложение действительно выгодное, можно подъехать в офис. Люди часто покупают вслепую, доверяя красивым отзывам, красивым картинкам на сайте», — заявил он.
При этом специалист обратил внимание, что в таком необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
«Соберите доказательства и напишите заявление. Есть шанс, что ваши средства будут возвращены или, по крайней мере, ресурс будет заблокирован, и мошенники не смогут совершать новые преступления», — додавил специалист.
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